Forsvareren i Noah-sagen mener sagen bør gå om

Forsvarsadvokaten i Noah-sagen Gert Dyrn er parat til at gå langt for at få Noah-sagen genoptaget. Han mener, at dommere og nævninge så bort fra de faktiske beviser og i kendelsen inddrog momenter, der ikke var en del af sagen.

Gert Dyrn, forsvarsadvokat for den 31-årige Jesper Hovgaard, der i sidste uge blev idømt ni års fængsel for at have forvoldt halvandet år gamle Noahs død, finder landsrettens dom over hans klient dybt problematisk.

Landsretten har i sin skyldkendelse lagt afgørende vægt på, at Noah måtte have grædt højt, da han blev udsat for volden, og at Noahs mor derfor ikke ville kunne have begået volden, fordi så ville Jesper Hovgaard og hans ven have hørt det, selv om de var udenfor huset. Men Gert Dyrn mener, det er et moment, som dommere og nævninge selv har inddraget i sagen:

- Der er under retssagen aldrig ført bevis for, at Noah måtte have skreget, og at det ville kunne høres udenfor, hvilket i øvrigt er tvivlsomt, fordi Noahs værelse lå på første sal bagerst i huset. Lydbilledet har slet ikke været et tema under retssagen. Det er et moment, dommere og nævninge selv har inddraget i deres egen konstruktion af, hvad der måtte være foregået den eftermiddag, og det lægges så til grund for at finde min klient skyldig i at have forvoldt Noahs død, lyder det harmt fra Gert Dyrn, der fortsætter:

- Det er et stort problem, ikke blot for min klient, men for retssikkerheden, hvis man som dommer eller nævning blot kan trække et kort op af hatten og inddrage det, ja, endda lægge det til grund for en dom, selv om det aldrig blev en del af selve retssagen. Og de beviser der kom frem under retssagen, har de slet ikke inddraget. Hvad skal vi så med et retssystem, spørger forsvarsadvokaten.