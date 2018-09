Forsvarere: Asylspray er ikke et våben

HADERSLEV: Alle fire tiltalte i asylspray-sagen nægtede sig som ventet skyldige i at have overtrådt våbenloven og racismeparagraffen tirsdag ved Retten i Sønderborg. Men de fire erkendte at have været med til at uddele de berømte asylsprays som en del af en happening med Danskernes Parti i gågaden i Haderslev for to år siden.

Og formanden for det nu nedlagte parti Daniel Stokholm tidligere Carlsen forklarede desuden, at det var ham, der stod bag det hele:

- Jeg var tekstforfatter på alt materialet og generelt idémand og lavede den kampagne.

Da han før har været tiltalt for netop overtrædelse af racismeparagraffen, havde han netop været meget omhyggelig omkring formuleringerne.

- Jeg er altid blevet frifundet i den slags sager. Så man overvejer, hvordan man skal forholde sig, når man er systemkritisk. Jeg opfatter slet ikke "migrant", som noget man kan komme efter os for. Min kone er tysk, så hun er også migrant i det her land, forklarede han.