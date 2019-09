Forsøg med udeservering forlænges med en måned

- I lighed med de tre andre restaurationer, som har fået lov til at have udeservering frem til 15. oktober, så lader vi nu også Fratelli fortsætte frem til den dato, siger den fungerende formand for udvalget, Thomas Vedsted (LA).

Det har politikerne i byrådets udvalg for plan og miljø besluttet på deres seneste møde. Dermed får restauranten også lov til at lade den opstillede terrasse blive stående, selv om forsøgsperioden udløb 15. september.

Udvalget for plan og miljø besluttede i april i forbindelse med de daværende byrumsafprøvninger i Haderslev og i tilknytning til omdannelsen af Jomfrustien at sige ja til udeservering i en prøveperiode indtil 15. september.Det skete på baggrund af blandt andet henvendelse fra Fratelli samt et forslag fra socialdemokraten Henrik Rønnow. Der er afsat 100.000 kroner til afprøvningen på dette års budget. En forlængelse af perioden får ikke indflydelse på den pris.

Mange besvarelser

Evalueringen af den spørgeskemaundersøgelse, som Haderslev Kommune har udarbejdet, er endnu ikke afsluttet. 27. august var der indkommet cirka 1400 besvarelser på det elektroniske skema, på mail har Haderslev Kommune fået 15 besvarelser fra både erhvervsdrivende og borgere, som primært påpeger de trafikale udfordringer med udeservering i Nørregade, særligt i forhold til Fratelli, der ligger på gadens smalleste sted, hvor også terrassen er opstillet.

Ifølge nogle af besvarelserne har den begrænset færdselsarealet og givet anledning til flere trafikfarlige situationer. Tilgængeligheden for handicappede og gangbesværede er også blevet påtalt.

- Vi har ikke truffet beslutning om noget som helst endnu, understreger Thomas Vedsted igen.

- Nu skal vi have kigget alle de svar igennem, vi har fået, og så tager vi en beslutning, siger han.

Teknik og Miljø har været i tæt kontakt med US Pizza, som ikke føler, at pizzeriaet er blevet hørt. Ifølge forvaltningen bliver US Pizza dog part, hvis der på et tidspunkt skulle komme en færdselsregulering i Nørregade.