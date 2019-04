Forsker om ulvepåkørsel: Her skete det - og derfor slog vi ikke alarm med det samme

Ulv: Det var ved Strandelhjørn syd for Vojens, at en ulv i starten af februar blev påkørt. Det viser et kort fra ulveatlas.dk, som Naturhistorisk Museum i Aarhus står bag. Påkørslen skete den 3. februar, og er den første bekræftede ulvepåkørsel i Danmark.

Forsknings- og samlingschef ved Naturhistorisk Museum, Kent Olsen, bekræfter, at det er ved Strandelhjørn, at påkørslen har fundet sted. Bilisten fandt efter påkørslen ulvehår ved kofangeren, som efterfølgende er blevet analyseret og har bekræftet bilistens formodning om, at det var en ulv, han havde påkørt.

Hvordan kan det være, at I ikke slog alarm, da bilisten mente, det var en ulv, som på grund af dens tilstand kunne være ekstra farlig?

- Vi hører jævnligt om påkørsler, hvor folk mener, at det har været en ulv, og alle gange har det vist sig at være en hund eller et rådyr. Det kunne være tilfældet igen, da hverken vi eller chaufføren med sikkerhed kunne sige, at det var en ulv, og derfor var der ingen grund til at skabe unødvendig bekymring, siger Kent Olsen.