Forsikringsløse motorejere får ekstra frist til at undgå dagbøder

Stjålne knallerter i tusindvis har forkludret en ny lov. 1. januar trådte den i kraft, og den betyder, at ejere af motorkøretøjer uden den lovpligtige ansvarsforsikring bliver opkrævet dagbøder eller såkaldte dagsgebyrer på 250 kroner, indtil det er bragt i orden.

De omkring 50.000 syndere fik i begyndelsen af december en varsling. Men det afslørede, at der var tusindvis af spøgelsesknallerter. Altså knallerter, som var blevet stjålet for år tilbage, men aldrig afmeldt i motorregistret.

- På en enkelt dag ringede 3700 til os. Vi svarede, så mange vi kunne, fortæller kommunikationskonsulent Jesper Hjorth Jespersen fra DFIM.

DFIM står for Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, som er den forening, der har fået til opgave at opkræve dagsgebyrerne. Men i foreningen konstaterede man, at de mange tusinde ejere af motorkøretøjer ikke kunne nå at få bragt sagerne i orden inden nytår, så nu er fristen udsat til den 24. januar.

Politiet udsteder stadig bøder på 1000 kroner og klipper pladerne, når de møder biler og andre køretøjer uden ansvarsforsikring. Men dagsgebyret slipper man altså for nogle dage endnu.