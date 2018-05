Fornyelse af tomme butiks-lejemål i Storegade giver pote

Palle Seide har renoveret Storegade 29, og snart går han i gang med nummer 31, der indtil for nyligt husede Botex- Boligmontering Syd. Begge butiks-lejemål bliver gjort mindre, og de er på forhånd lejet ud. Samtidig etableres to nye lejligheder.

HADERSLEV: Blandt de efterhånden mange ejendomme, som den lokale ejendoms-investor Palle Seide ejer i gågaden, er Storegade 29 og 31.

Her har Seide Invest i øjeblikket gang i et spændende projekt, der allerede har givet pote i form af nye lejere, der ser frem til at flytte ind.

De to butiks-lejemål bliver begge moderniseret og gjort mindre.

- Samtidig arbejder vi på at etablere to nye lejligheder bagved, fortæller Thomas Christensen fra Arkitekter Syd ApS, som Seide Invest samarbejder med omkring firmaets mange udviklingsprojekter af ejendomme i bymidten.

Storegade 29, der tidligere husede Tribes/Tøjhuset, har stået tom i nogle år. Men nu sker der noget.

Frisør Adnan rykker ind.

Han har gennem seks år drevet sin frisørsalon i Storegade 27, der gennem mange år husede Den lille Købmand.

Men nu vil han gerne videre.

- Jeg har savnet et større og mere moderne lokale, hvor jeg kan tilbyde kunderne nogle bedre faciliteter. Nu får jeg en stor salon med plads til både børne-hjørne og en barbershop, hvor vi kan rette skæg med barberkniv, fortæller Adnan, som for to år siden ansatte en assistent i sin salon, da han har haft nok at lave, selv om strøgkunderne er blevet mindre med årene.

- Vi har overlevet her i Storegade, selv om mange butikker er lukket, så jeg ser optimistisk på fremtiden, siger Adnan.

Han glæder sig til at flytte ind i de nyrenoverede lokaler 1. oktober i år.

- Det bliver en moderne salon, så jeg vil også købe nyt inventar, fortæller en forventningsfuld frisør.

Vedrørende Storegade 31, så er det et butiks-lejemål, der ikke præsenterer sig på bedste vis i dag, konstaterer Thomas Christensen.

Der skal blandt andet laves en helt ny facade til den nye lejer, der rykker ind den 1. januar 2019.

Kontrakten er underskrevet, men hvem lejeren er, er endnu en velbevaret hemmelighed.

Vi kan dog røbe så meget, at det også er en allerede eksisterende forretning i byen.