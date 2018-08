Vojens: Der er optimisme at spore i den lidt hæse stemme hos formand for Vojens Høtte, Tina Rosenkilde-Hansen. Den hæse stammer fra flere dages byfest under Vojens Høtte, hvor flere tusinde mennesker havde et par festlige dage. Og det glæder formanden sig over med god grund.

- Der var alt udsolgt til pigefrokosten fredag aften. Optogsfesten måtte vi udvide til 400 billetter, og jeg har hørt, at Crazy Daisy solgte 600-700 billetter. Vi er vældig godt tilfredse, siger Tina Rosenkilde-Hansen.

Bortset fra lidt naboklager over, at Høtten spillede for højt, har der ingen kedelige episoder været. Alt er gået som det skulle.

- Der var en vildt fed stemning. Folk var bare glade, siger Tina Rosenkilde-Hansen.

Også indslaget for de mindste søndag med Gurli Gris skulle ifølge Tina Rosenkildes oplysninger have trukket op mod tusinde besøgende.

Cirka 300 frivillige har gennem alle dagene hjulpet til med alt fra øl-salg til oprydning.