Formand for multihus: Jubii, vi har fået 150.000 kroner

Multihuset i Simmersted har fået 150.000 kroner fra SE Væktspulje. Pengene skal være med til at sikre etablering af udendørs arealer ved huset.

SIMMERSTED: De aktive beboere i Simmersted-Maugstrup skal snart i sving med at etablere et smukt udendørs område ved multihuset i Simmersted.

Pengene til etape 1 af dette projekt er godt på vej, og multihusets formand Solveig Kappel udbrød et "Jubii", da hun modtog 150.000 kroner fra SE Væktspulje.

- Det var et dejligt "påskeæg" at få, for multihuset er jo vores alle sammens forsamlingshus, siger Solveig Kappel.

Projektet vil koste 540.000 kroner, og i forvejen har multihuset brugt 65.000 kroner fra den såkaldte borgerbudgetteringspulje til landdistrikterne, ligesom Livsnyderne fra lokalområdet har bidraget med 25.000 kroner.

Flere fonde har modtaget ansøgninger fra multihusets bestyrelse, og planen er, at spaden skal stikkes i jorden i løbet af dette år.