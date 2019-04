Formand for børnehus: For os er flystøj nærmest baggrundsstøj

Børnehuset Himmelblå er nabo til Flyvestation Skrydstrup. Forældrebestyrelsen tager det roligt, at de kommende F-35-kampfly vil give støj over de tilladte støjgrænser. Politikere følger situationen.

FLYSTØJ: Børnehuset Himmelblå har levet med støj fra F-16-fly i mange år, og ligeså har forældrene, hvoraf mange bor i Skrydstrup.

Så børnehusets forældrebestyrelse går ikke i panik over, at støjen fra de kommende F-35-kampfly vil overstige det tilladte for 895 husstande i og omkring flyvestationens hjemby.

- Vi slår koldt vand i blodet, så de nye oplysninger får os ikke til frygte for børnehavens fremtid, siger forældrebestyrelsens formand, Benedikte Schultz Petersen på vegne af en enig bestyrelse.

- For os er flystøj nærmest baggrundsstøj. Det er noget, som vi ikke lægger mærke til i dagligdagen, og flyene støjer jo heller ikke hele tiden, siger Benedikte Schultz Petersen.

Hun slår fast, at flyvestationen og børnehuset har et fint naboskab, og det skyldes blandt andet, at flere forældre til børn i institutionen arbejder på flyvestationen. Desuden inviterer flyvestationen med jævne mellemrum børnehaven på besøg, så børnene kan se F-16-flyene.