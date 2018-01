Formand for VUC Syd: Jeg er mest overrasket over den manglende revision

Der er kritik af både omgang med offentlige midler, revision, knægtelse af ytringsfrihed, lærerkompetencer, og ansættelser af familie i den tilsynsrapport, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet offentliggjorde onsdag. Bestyrelsesformand, H. P. Geil, er især overrasket over den mangelfulde revision.

"Ud fra en samlet vurdering af samtlige forhold, er det styrelsens opfattelse, at VUC Syd i forhold til væsentlige punkter og i alvorlig grad har overtrådt den lovgivning, som gælder for VUC Syd".

Så barsk lyder den samlede konklusion i den tilsynsrapport om VUC Syd, som blev offentliggjort onsdag. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i flere måneder undersøgt forholdene på VUC Syd og har altså nu draget sine konklusioner. Undersøgelsen blev til på baggrund af en række mediesager, hvor en lang række forhold på VUC Syd blev kritiseret.

Medieomtalen er stort set blevet bekræftet på alle punkter af tilsynet. Det gælder udover ødselhed med offentlige midler også ulovlige fratrædelseskontrakter med tre ansatte, hvori de er forpligtet til ikke at udtale sig om forhold på VUC Syd.

Bestyrelsesformand og borgmester i Haderslev, H. P. Geil, var onsdag lettere rystet over den barske kritik. Onsdag blev den drøftet på en møde i bestyrelsen på VUC Syd:

- Det er en alvorlig rapport, som vi tager til efterretning. Derfor har vi også allerede iværksat en handlingsplan, der skal rette op på forholdene, siger H. P. Geil.

Han lover til gengæld, at de 1,2 millioner kroner, som VUC Syd skal tilbagebetale til staten ikke får nogen konsekvenser for kursisterne.

Han afviser, at bestyrelsen og han selv på noget tidspunkt burde have haft en mistanke om, at der var forhold på VUC Syd, som var på kant med loven eller direkte ulovlige. Heller ikke leasing af BMW'er, indkøb af kunst og B&O-fjernsyn til 80.000 kroner til direktørens kontor, Iwatches til alle ansatte, direktørens resultatkontrakt med mere har bragt tvivlen frem i bestyrelsen. En række forhold, som er kritiseret, har kun været kendte i direktionen.

Desuden peger formanden på, at revisionen burde advare om for lemfældig omgang med offentlige midler eller ansættelse af nær familie:

- Bestyrelsen og jeg er meget overraskede over den kritik af revisionen, som rapporten udtaler. Vi må jo som bestyrelse stole på, at revisionen gør sit arbejde, og så længe der ikke er kritik eller bemærkninger fra revisionen, er vi som bestyrelse i god tro. Sådan er det for alle bestyrelser. Det er afgjort det, som har overrasket mig mest ved alt det her, siger H. P. Geil.

Onsdag blev revisor og revisorfirmaet EY fyret af bestyrelsen. Bestyrelsen er nu pålagt af tilsynet at vurdere, om revisor skal indbringes for revisornævnet.

Heller ikke ansættelserne af nær familie til direktionen har været et emne i bestyrelsen. Styrelsen kritiserer blandt andet, at direktørens søn, vicedirektørens datter og formandens kone har opnået ansættelse på VUC Syd. Men styrelsen mener trods alt ikke, at det er direkte ulovligt.

H. P. Geil er godt klar over, at det kan ligne Korsbæk:

- Man skal altid være varsom med at ansætte familiemedlemmer, når man er i en skattefinansieret virksomhed. Men det bør altid være den bedst kvalificerede, der får jobbet, siger H. P. Geil.