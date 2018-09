- Der er blevet talt om dette i rigtig, rigtig mange år, og nu bliver det en realitet, sagde han, efter at han sammen med gruppeformændene for Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliancen, Radikale Venstre og Slesvigsk Parti havde underskrevet budgetforliget, der skal endeligt godkendes ved andenbehandlingen 9. oktober.

Den konservative Kjeld Thrane, der er formand for byrådets udvalg for kultur og fritid, var derfor også en meget glad mand.

De syv forligspartier, der står bag det budgetforlig, der tirsdag blev indgået på Haderslev Rådhus, vil arbejde på, at der etableres nye svømmefaciliteter i Haderslev for samlet 90 millioner kroner, og at projektet indarbejdes i de kommende års budgetter.

Haderslev kom tirsdag et stort skridt nærmere den svømmehal, som i flere end 30 år har været et stort ønske i Haderslev By.

Kjeld Thrane (K), formand for udvalget for kultur og fritid

Forundersøgelse

I første omgang afsættes der 2019-budgettet 500.000 kroner til forundersøgelser og planlægning, og på overslagsbudgettet afsættes der 30 millioner kroner til byggeri i 2022.

- Først og fremmest skal vi finde ud af, hvad vi skal have, og så hvor anlægget skal ligge, lige som vi skal have inddraget interessenterne, siger Kjeld Thrane, der fortæller, at planerne om at inddrage varmtvands- og svømmeterapianlæg i Vojens vil indgå i dette arbejde.

Der indgået aftale om at afsætte 90 millioner kroner til svømmefaciliteterne, og udvalget for kultur og fritid skal i den forbindelse blandt andet til Vejle for at se, hvad man kan få for pengene.

- Blandt andet har man fundet ud af, at det er billigere at bygge over jorden, siger udvalgsformanden, der mener, at bedre svømmefaciliteter kan give Haderslev Kommunes intention om at få 8000 flere til at bevæge sig et godt skub i den rigtige retning.