Formand: Trist at specialskoler ikke er omfattet af konfliktvarsler

At 10. ved Kløften ikke er med, mente han skyldtes, at fagforbundet skulle lande på ti procent på landsplan.

- Desværre blev Louiseskolen, Moltrup Skole og 10. ved Kløften ikke udtaget til strejke. Specialskolerne var også udenfor i 2013, og det er et dårligt signal at sende, at de ikke er en del af fællesskabet.

- Med kommunens manglende interesse i at lave en aftale med lærerkredsen, var Haderslev et oplagt valg, mente formanden.

Udsigten til strejker og lockout optog en del af Bent Hansens tale på generalforsamlingen. Han var ikke overrasket over, at Haderslev var blandt de kommuner, der blev udtaget til konflikt:

Formanden for Haderslev Lærerkreds beklager, at specialskolerne og 10. klasseskolen i Haderslev Kommune ikke er omfattet af de udsendte strejkevarsler.

Det er den drivkraft, der får offentligt ansatte til at spæne rundt for at nå alle patienter, ringe til frustrerede forældre og dagligt finde på feberredninger for de it-systemer, som ikke virker.

Befolkningens opbakning

- Det har jeg viderebragt til DLF. Forklaringen på det er foreningens strategi, som er at få befolkningens opbakning til en lovlig strejke. Hvis man strejkeramte specialskoler, ville det hurtigt kunne afføde nogle historier, som ikke ville tjene vores sag, forklarede formanden.

Bent Hansen beskyldte embedsmændene i Moderniseringsstyrelsen for at ville udradere den danske model, og at der bag modstanden gemmer sig en tro på New Public Management. Altså teorien om mennesker er rationelle væsener, der drives alene af økonomiske tilskyndelser, og at det offentlige skal drives som det private erhvervsliv:

- Man kunne jo vende det om og spørge, hvor man i den private sektor ser den drivkraft, der handler om kaldet, følelsen af forpligtelser eller en højere sags tjeneste, funderede lærerformanden.