Formand: Det er ren og skær lappeløsning

Politikere vil have mest trafiksikkerhed for pengene. Der er ikke udsigt til rundkørsel på Moltrup Landevej. Formand for sogneforening er stærkt utilfreds.

Moltrup: - Det er ren og skær lappeløsning. At der skal lig på bordet, før I vil agere, kan og vil jeg ikke acceptere.

Formanden for Moltrup Sogneforening, Mikael Winther, er stærkt utilfreds. Mandag vedtog politikerne i byrådets udvalg for plan og miljø at trafiksikre Moltrup Landevej ved at lukke for venstresving fra Moltrup Landevej til Møllesvinget samt at lukke Rovstrupvej for biltrafik til og fra Moltrup Landevej. Skilte skal i fremtiden lede cyklister ad Møllesvinget og Bramdrup Bygade, og så skal der etableres en venstre svingbane fra Moltrup Landevej til Moltrup Bygade ved Rovstrupvej.

- På længere sigt vil vi også gerne etablere en 2 minus 1 vej på Bramdrup Bygade og Møllesvinget og etablere cykelforbud på Moltrup Landevej. Og så vil vi også arbejde for, at der etableres en venstre svingbane ved Errestedvej, siger formanden for udvalget, Benny Bonde (LA).