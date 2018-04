Forfest til lysfest

Haderslev: Lysfesten i Haderslev tyvstarter fra den 2. maj med velgørenhedskoncert, foredrag og lysshow. For selv om den helt store markering af befrielsen først finder sted 4. maj, bliver der i Haderslev også holdt arrangementer i dagene op til selve lysfesten. Onsdag 2. maj bliver der kl. 19.30 holdt en velgørenhedskoncert "Klassisk for Fred" i Slesvigske Musikhus til fordel for Læger uden Grænser. Aftenen byder på et bredt program med ballet fra Sønderjyllands Danseakademi, Eurytmiensemblet Ildfuglen fra Aarhus musikalsk bundet sammen af Corde di gioia - Strings of Joy. På det Tyske Bibliotek fortæller historiker Frank Lobowitz om vendepunktet i 1918 - vejen fra krigsafslutning til folkeafstemning. Foredraget finder sted 2. maj kl. 17.00. WeCreateMagic tænder op for de store projektorer den 3. maj på Haderslev Kaserne kl. 21.45, hvor man kan få et gensyn med animationsfilmene fra 2016 og 2017 samt se de tegninger, som børn fra skolerne har lavet til lysfesten.