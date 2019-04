HADERSLEV: Kulturhus Bispen bidrager til årets lysfest om aftenen den 4. maj.

Bispen har inviteret forfatteren Anna Elisabeth Jessen til at fortælle om sin bog "Om hundrede år". Den er der 63-årige journalist og forfatters første skønlitterære værk og blev pænt modtaget af anmelderne. Bogen er opdelt i 100 kapitler - et for hvert år fra udbruddet af 1. Verdenskrig i 1014 til 2014.

Handlingen er blandt andet bygget op om breve, som Anna Elisabeth Jessen fandt i en skuffe i sine oldeforældres gård ved Hoptrup, hvor hun delvist bor.

Efter foredraget kan deltagerne gå med i fakkeltoget fra Bispen til kasernen. Mimo