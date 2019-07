HADERSLEV: I mange år var lektor emeritus Kaj Smedemark ansat på UC Syds afdeling i Haderslev. Her underviste han blandt andet ved den nyoprettede net-uddannelse.

I dag bor han i Fynshav og har udgivet sine erindringer i bøgerne "Tag lyset med" 1 og 2. Her beskriver han blandt andet årene som højskolelærer og - forstander ved Danebod Højskole på Als og tiden som underviser på UC Syds læreruddannelse, hvor han underviste i biologi og natur og teknik.

Kaj Smedemark kom til UC Syd efter sammen med sin hustru, Hanne, at have været ledere af Danebod Højskole. Skolen var endt i økonomisk krise, og de to blev ansat i 1997. De sagde deres job op af hensyn til familien, der foruden dem selv bestod af fire børn.

To år og to forstandere senere gik højskolen konkurs, hvilket beskrives i "Tag lyset med" bind 2.

Kaj Smedemark har ønsket at fortælle om sit liv for sine børn og slægt, men opfordrer andre til at læse med.

- Uden erindring bliver vi hjemløse, mener han.

Kaj Smedemark arbejder i dag som grafiker og forfatter.