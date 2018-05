Forever Beatles spiller på Gram Slot den 25. maj

Gram: Fredag den 25. maj kl. 20 går duoen Karoline Budtz og Søren Bødker Madsen på scenen på Gram slot for at tage publikum med på en rejse ind i Beatles musikalske univers. Koncerten er en hyldest til alle medlemmerne af Beatles, men publikum kan især se frem til McCartney-hits som "Yesterday", "Hey Jude" og "Lady Madonna", der bliver fortolket af både sangerinde Karoline Budtz og guitarist Søren Bødker Madsen.

Det hele begyndte for Forever Beatles med en tv-serie om Beatles´ sange i DR. Anledningen var The Beatles´ 50 års jubilæum af Sgt. Pepper albummet og Paul McCartneys 75-års fødselsdag i 2017. Duoen har for længst vist, at når det kommer til Beatles-fortolkninger, er de i en liga for sig. Det var da også de to, der var de to musikalske hovedkræfter i tv-serierne om Beatles' musik, som har været vist på DR og nu er afsat til hele Skandinavien. Nu er de taget på turné med sangene fra tv-programmerne, og publikum kan se frem til en Beatlesaften med de gamle legendariske sange, fortolket på en nye og spændende måder.