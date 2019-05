Forening vil have Damparken fredet

HADERSLEV: Damparken bør fredes. Det mener foreningen By og Land Haderslev, der er en del af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, og for at overbevise flere om det fornuftige i det synspunkt, inviterer By og Land på en tur rundt i og omkring Damparken.

Udflugten finder sted mandag den 3. juni, hvor formanden, Helge C. Jacobsen, på Klosterkirkegården,hvis ældste område stammer fra 1200-tallet, fortæller om kirkegårdens historie. Flere af gravstederne er fredede.

Hanne Lausten fra foreningen fortæller om de fire krigsmindemærker der er på stedet - to danske og to tyske. Endelig fortæller Henning Lausten fra udsigtspunktet ved mindesmærket for de faldne, dansksindede danske soldater om Damparken og etableringen af den nærliggende omfartsvej. Anlægget var et projekt, der begyndte i begyndelsen af 1950erne og mødte kraftig modstand.

Damparken er på ni hektar og blev indviet i 1958. Etableringen var et stort arbejde, da parken kom til at ligge på opfyldt jord i Haderslev Dam.