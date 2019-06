Forening rejser fredningssag for Damparken

Damparken blev etableret i 1958. Det er noget af landets smukkeste landskabsarkitektur, mener formanden for By og Land. Foto: Jacob Schultz

Foreningen By og Land er på vej med en ansøgning til Fredningsnævnet. En fredning vil begrænse mulighederne for byggeri stærkt.

HADERSLEV: Foreningen By og Land er ved at udarbejde materiale, der skal bane vejen for en fredning af Damparken. Når materialet er færdigt, sendes det til Fredningsnævnet, der træffer den endelige beslutning. Bliver Damparken fredet, vil det sætte begrænsninger på byggeri ved parken.

Det er et af de bedste og smukkeste stykker landskabsarkitektur, vi har. Helge Jacobsen, foreningen By og Land

"Der er utallige eksempler på brutale og tankeløse nedrivninger og nyopførelser overalt i landet", skriver foreningen på sin hjemmeside.

Fornemt arbejde - Det er et af de bedste og smukkeste stykker landskabsarkitektur, vi har. Det er fornemt planlægningsarbejde, at man kunne anlægge en omkørselsvej, der faldt så smukt ind i landskabet og ikke skæmmede det. Sådan forklarer formanden for den lokale afdeling af By og Land, Helge Jacobsen, hvorfor, foreningen vil have parkanlægget fredet.

Indviet i 1958 Damparken er på ni hektar, blev indviet i 1958 og anlagt samtidig med omfartsvejen. Foruden de faste installationer som springvand, skulpturer, krydderurtehave, vandcykel-udlejning og legepladser, har parken i årevis været stedet, hvor elever fra byens ungdomsuddannelser og afgangsklasserne i folkeskolen fejrede sidste skoledag. I år flyttede 1. maj arrangementet også i Damparken. Når man rejser en fredningssag, skal man udarbejde et uddybende materiale, og By og Land er ved at udarbejde et helt hæfte med argumenter for fredningen. Går den igennem, vil det begrænse eventuelt byggeri: - Man kan ikke bygge uden tilladelse, og det kommer an på i hvilken udstrækning. Man kan jo godt bygge ved parkeringspladsen, siger Helge Jacobsen. Bliver parken fredet, gælder samme regler som ved fredede huse. Ejeren - i dette tilfælde - Haderslev Kommuner har så ikke noget at sige over anlægget, oplyser Helge Jacobsen. At byggeri ved Damparken er en ømtålig sag viste sig, da bagermester Steen Skallebæk i 2017 offentliggjorde planer for en restaurant og en café ved Borgervænget - ud mod inderdammen. Planerne udløste en ophidset debat, der dog lige så meget handlede om skæbnen for det nærliggende ishus, hvor der lejes vandcykler ud. Socialdemokraterne i Haderslev Byråd var stærkt skeptiske - især ved udsigten til, at der blev bygget indenfor søbeskyttelseslinjen. Sagen endte med, at Steen Skallebæk droppede sine byggeplaner.