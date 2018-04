Forening og unge vil puste nyt liv i kulturhus i Slotsgade

Det er et forsøgsprojekt i to til tre år, der skal afklare, om et kulturhus er bæredygtigt, og om parterne økonomisk kan holde skindet på næsen økonomisk.

Derfor er det rigtigt at have de rette fysiske rammer og et korps af frivillige. Vi ved, at de er derude, og vi skaffer dem.

Foreningen har tidligere arbejdet med et køb af bygningen og været i kontakt med ejerne, efter at flere forsøg med restauranter i lokalerne mislykkedes.

- Det er et tilskud, vi tænker skal gives til SG25 og ungdomsrådet for at imødekomme kommunens ønske om, at der skabes aktiviteter under Uddannelsesbyen Haderslev. Altså skaber studie- og ungdomsmiljøer, der støtter op om Uddannelsesbyen Haderslev, siger formanden for SG25, Jørn Mejer.

Debataftener

Ungdomsrådet, der nu bor i et lokale i gården bag kulturhus Bispen, skal være med til at sikre, at et kommende Slotsgade 25 får en ungdomsprofil med debataftener, lektiecafé, spilaftener og koncerter, mens SG25 skal stå for fællesspisning, foredrag og koncerter:

- Så vi fylder hele huset ud. Det skal være et folkeligt kulturhus med plads til alle generationer, siger Jørn Mejer.

- I forsøgsperioden skal vi dokumentere, at vi kan køre det frivilligt. Der er ingen lønninger i det. Derfor er det rigtigt at have de rette fysiske rammer og et korps af frivillige. Vi ved, at de er derude, og vi skaffer dem, fastslår Jørn Mejer.

Formanden for ungdomsrådet understreger, at rådet er glad for dets nuværende lokale:

- Men det har nogle fysiske og stemningsmæssige begrænsninger. Det er også et kommunalt lokale, og det begrænser vores muligheder med fester og koncerter om aftenen og natten. Og Månen er alt for stor til de ting, vi kan arrangere, siger Stefan Cristensen.

Han håber, at projektet i Slotsgade kan munde ud i et studenterhus, der kan understøtte Uddannelsesbyen Haderslev:

- Det projekt er aldrig rigtig kommet i gang, mener han.