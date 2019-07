Forening advarer mod lukning af museer: Vi bliver et fattigt folk

Haderslev Kommune skal finde besparelser for 60 millioner kroner på kommunens budget for 2020. Flere spareforslag omhandler museumslukninger og besparelser, og det kan få store konsekvenser for Haderslevs status som kulturarvskommune, advarer forening.

- Jo, hvis vi vil være en åndelig fattig befolkning, så kan vi godt leve uden kultur. Nogen skal gå foran på det kulturelle område, og hvis ikke byrådet går foran, så bliver det vanskeligt at bevare vores status som kulturarvskommune, siger Helge C. Jakobsen.

Når nu der skal spares, og det kan vi ikke komme udenom, at der skal, er det her så ikke tre besparelser, som er relativt uskyldige, og som borgerne sagtens kan leve uden?

- Vi synes, at man i stedet bør tænke på, hvordan museerne kan styrkes. Det er jo en arv, man har overtaget fra mennesker, som har investeret energi og formuer i at lave de her samlinger. Dem har de givet byrådet ansvaret for, og nu står vi her og kan frygte, at der ikke bliver taget ansvar for det, man har fået foræret af kolossal høj værdi, siger han.

Det 114 sider lange handlekatalog indeholder forslag om at nedlægge Ehlers Samlingen/Von Oberbergs Hus og at nedlægge Slesvigske Vognsamling, ligesom det også foreslås at sløjfe tilskuddet til Klokkemuseet og Skolemuseet. Det vil i alt give besparelser for godt 1,7 millioner kroner.

Foreningen har sendt et brev som høringssvar til det handlekatalog, der i alt indeholder besparelser for 64,2 millioner kroner, som det borgerlige flertal i økonomiudvalget har sendt i offentlig høring indtil den 14. august.

Det er en pointe, som mere eller mindre giver sig selv, men det er også en pointe, som Helge C. Jakobsen, formand for foreningen By & Liv Haderslev, føler sig nødsaget til at fremsætte.

Fortrøstningsfuld

Haderslev blev i 2006 udnævnt som en af de fire første kulturarvskommuner i Danmark af Kulturarvstyrelsen og Realdania. En titel, som 50 af landets 98 kommuner dengang søgte om.

Helge C. Jakobsen og resten af By & Land Haderslev frygter, at kommunen kan ende med at miste denne titel, hvis det ender med museumslukninger.

Han erkender, at det kun vil være fair, hvis besparelserne i kommunen kommer til at berøre mange forskellige områder.

- Men nu er jeg sat på jorden til at argumentere for et bestemt område. Så må andre argumentere for andre områder, og så er det op til kommunalbestyrelsen i sidste ende at stå til ansvar for det, siger han.

Hvad tror du, det ender med?

- Jeg tror, at byrådet finder en løsning. Jeg er fortrøstningsfuld i betragtning af de mange argumenter, der er kommet imod de her besparelser, siger Helge C. Jakobsen.

I alt skal der findes besparelser for 60 millioner kroner på kommunens budget for 2020. Handlekataloget, som altså er i offentlig høring indtil den 14. august, indeholder spareforslag for i alt 64,2 millioner kroner.