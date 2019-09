Forening: Rapport om kulturmiljøer kan markedsføre Haderslev

Det mener formanden for foreningen By og Land, Helge C. Jacobsen.

Bevarende lokalplaner

Den 26. august fortalte JydskeVestkysten om rapporten fra arkitektskolen, der udpeger fem kulturmiljøer af særlig værdi. Foruden Aastrup er det Gram Slot, Schaumanns Fabrikker, Fuglsang-bryggeriets bygning, institutionskvarteret i Haderslev by samt Ultanggård.

Arkitektskolen udarbejder screeningerne, fordi den mener, at landets kommuner råder over værdifulde kulturmiljøer, de ikke altid er opmærksomme på har potentiale.

- Den kan bruges til at udarbejde nogle bevarende lokalplaner, og den kan bruges til kommunale markedsføringsfremstød, anbefaler Helge C. Jacobsen.

Udvalget for plan og miljø har besluttet, at screeningen skal tages frem, når kommunen i fremtiden modtager ansøgninger om for eksempel nedrivning af bygninger, og det er en god idé, mener formanden for By og Land.