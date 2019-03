HADERSLEV: Haderslev Lærerkreds' pensionistfraktion står onsdag den 20. marts som arrangør af et foredrag med Erik Kolmos på Bispen fra klokken 10 til 12.

Erik Kolmos har været ansat som idrætslærer på en efterskole i 38 år, men har måttet stoppe på grund af sclerose, som har betydet, at han har store problemer med at gå.

Han vil fortælle om glæden ved livet, glæden ved sport på trods af et fysisk handicap, om at have været ultra idrætsaktiv til passiv og ofte i kørestol - og kampen tilbage til at være meget idrætsaktiv.

Entreen er 20 kroner inklusive kaffe.

Tilmelding senest den 10. marts til vibeappel@gmail.com.