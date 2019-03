Forberedelserne til stort anlagt udgave af Mowgli er i fuld gang

Jakob er glad for at spille rollen som Mowgli, da det er en karakter, han godt kan se sig selv i.

- Det er sjovt, fordi man lærer nye mennesker at kende, og så gør man det også for hyggens skyld, siger han.

Denne weekend har der været øveweekend for alle medlemmerne, og søndag formiddag bliver der øvet dansetrin til en scene, hvor Mowgli for første gang møder sin nye familie. 12-årige Jakob Hansen, der spiller rollen som Mowgli, synes det er en hård weekend men også meget givende.

Haderslev: Der skal 70 skuespillere på scenen, når Forsøgsscenen Haderslev opfører Mowgli på Harmonien fra den 4. april og fire dage frem. Det er en stor produktion, hvor der i alt er 100 personer, der hjælper til med at få den store produktion ført ud i livet, og det er et stærkt fællesskab og dygtige folk, der skal løfte opgaven og give publikum på Harmonien en god oplevelse.

Den yngste stykket er syv år, og den ældste er over 70. Foto: Ludvig Dittmann

Norsk udgave af Mowgli

Sidste år spillede Forsøgsscenen Haderslev Ronja Røverdatter, der ligesom Mowgli er et stykke for hele familien men særligt de små. Folkene bag vil gerne give så mange af borgerne i Haderslev og omegn en stor teateroplevelse, og derfor vælger de at spille brede stykker.

- Faktisk er den her udgave af Mowgli en, som ikke er vist i Danmark før. Stykket er skrevet af en nordmand, og vi har så fået oversat tekst og musik til dansk, siger Jacob Norup, der er forestillingsleder.

"Vi prøver det lige en gang til," råber instruktøren Finn Larsen, der engageret spankulerer rundt mellem skuespillerne, der indøver en dansescene. Han har en stor opgave i at få samlet alle de små stykker til en stor og stærk oplevelse, men det er noget, som han finder motiverende.

- Alle skal synes, det er sjovt at være med. Ved amatørteater er det det sociale, der er det væsentligste, så hvis de alle kommer og siger til mig bagefter, at de bare har haft en kanon oplevelse, så er jeg tilfreds, siger han.

I går, lørdag, øvede de mange skuespillere sig fra klokken 9 til 15, og det er også mange timer, de skal være i gang i dag.

- Men det skal også til, når der skal leveres et stykke, som gæsterne forhåbentlig bliver begejstret for. De kan hvert fald glæde sig, siger forestillingslederen Jacob Norup.