Forældre vil rejse proteststorm

Louiseskolen skal af med penge for at styrke den almindelige folkeskole. Færre børn skal i specialundervisning, og det kræver flere penge til den almene folkeskole. Arkivfoto: Jacob Schultz

På Facebook opfordres folk til at protestere imod, at Haderslev Kommune flytter penge fra Louiseskolen til den almindelige folkeskole, inden der er udarbejdet en faglig plan. Flere midler skal sikre, at færre børn får behov for specialundervisning.

HADERSLEV: I løbet af få døgn er en Facebook-protestgruppe mod besparelser på specialskolen Louiseskolen vokset til 633 medlemmer. Byrådet vedtager tirsdag den 9. oktober budgettet, og heri indgår flytningen af penge fra specialundervisningen til den almindelige folkeskole.

- Omtanke, tak "Omtanke før beslutning. Skoleområdet i Haderslev", hedder Facebook-gruppen. Her opfordres folk til at skrive under på, at Haderslev Kommune udarbejder en faglig og pædagogisk plan, inden man igangsætter store økonomiske dispositioner på skoleområdet. Målet er, at færre børn får brug for specialundervisning, og derfor skal den almindelige folkeskole have tilført midler. I 2020 bliver Louiseskolens økonomi nedskrevet med 2,9 millioner, 5,7 millioner i 2020 og 7,7 millioner i 2021. Mandag klokken 15.30 havde 218 skrevet under. Formanden for udvalget for børn- og familier, Henrik Rønnow (S) har også blandet sig i debatten på gruppens Facebook-væg.

Den ideelle verden - I den ideelle verden havde vi sat en faglig plan i gang samtidig med den økonomiske. Nu får vi den økonomiske ramme på plads. Havde vi gjort det den anden vej rundt, kunne nogle have sagt: Ja, ja, men hvad med pengene, siger Henrik Rønnow, der erkender, at Louiseskole rammes af en serviceforringelse. Han mener dog samtidig, at den øgede indsats i folkeskolen vil betyde færre elever på specialskolen. - Og vi afsætter 20 millioner kroner til at styrke den almene folkeskole over to år, og det er penge, vi vel at mærke tager op af kommunekassen. De penge skal bruges målrettet mod børn, der ellers kunne få brug for at komme på Louiseskolen, siger udvalgsformanden og understreger, at ingen børn fra Louiseskolen skal flyttes til almindelige klasser. Udmøntningen af besparelserne er i høring til den 14. november. Det samme er et forslag om at nedlægge 10. årgang på Louiseskolen. - Og så har vi besluttet at invitere samtlige bestyrelser for skolerne og institutionerne til møde med udvalget. Normalt i en høring vil de bare skulle skrive til os, siger Henrik Rønnow.