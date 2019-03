Forældre protesterer i Haderslevs gader

Over hele landet kræver forældre den 6. april minimusnormeringer i daginstitutionerne.

Demonstrationerne finder sted under en fælles overskrift "Hvor er der en voksen?", og den skal overbevise politikerne om, at der skal skaffes midler til flere hænder i småbørnsinstitutionerne.

HADERSLEV: En gruppe forældre i Haderslev ruster sig til demonstration lørdag den 6. april. Den dag går forældre til børn i daginstitutioner på gaden i 45 byer for at demonstrere med krav om minimumsnormeringer i institutionerne.

Der har været nogle tilkendegivelser på Facebook om at deltage, men det kan man ikke regne med. Men i Facebookgruppen er der på to dage kommet 250 medlemmer, fortæller han.

Demonstranterne mødes ved rådhuset og går mod Gravene. Aktionen ender på legepladserne i Damparken, hvor børnene kan folde sig ud, mens de voksne snakker.

Der bliver taler under demonstrationen, hvor Rune Friis regner med, at en forældrerepræsentant og en medarbejder vil tage ordet. Politikerne er derimod ikke inviteret.

Baggrunden for de mange demonstrationer er dels en dokumentar i DR TV, "Hvem passer vores børn". Dels at et forslag om forhandlinger om minimumsnormeringer i institutionerne blev stemt ned på Christiansborg.

I kølvandet på dokumentarprogrammet voksede protesterne frem på de sociale medier for altså at ende med en fælles forældreprotest over hele landet.

DR-programmet blev senere kritiseret for at være bygget på 14 år gamle tal.