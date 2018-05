Forældre og lærere afviser ny linje: Skolens sammenhængskraft kan undergraves

Så skal de selvfølgelig ikke have det trukket ned over hovedet.

Endelig peger de ansatte på, at skolen har måttet spare skolerejser væk i ungeuniverset, og at en linje, hvor eleverne kommer på udlandsrejser, kan risikere at ødelægge sammenhængskraften. Ungeuniverset opleves som en en helhed, hedder det i medarbejdernes indsigelse.

Bestyrelsen på skolen mener, at en international linje ikke passer til ungeuniverset - de ældste klassetrin. Forældrene skriver til udvalget for børn og familier, at ungeuniverset er et velfungerende fællesskab, som en særlig linje ikke passer ind i.

Sårbar

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup har i dag ikke linjer for de ældste elever. Det blev fravalgt, da beslutningen om ungeuniverser blev vedtaget i 2012.

Det blev dengang vurderet, at klassedannelse alene ud fra interesser ville være meget sårbar. Skolen mente også, at det ville være problematisk, hvis et barn i 6. klasse skulle vælge tre år ud i fremtiden.

- Det er hele vejen rundt, at man frabeder sig det. Så skal de selvfølgelig ikke have det trukket ned over hovedet, siger formanden for udvalget for børn og familier, Henrik Rønnow (S).

Det oprindelige forslag om en international linje fik en krank skæbne, da det viste sig, at projektet risikerede at blive stemt ned. På byrådsmødet i marts hev Venstre en såkaldt hvid kanin op af hatten med et forslag om, at undervisningen i dansk, historie og religion skulle foregå på dansk. Venstre-manøvren skabte betydelig frustration hos Henrik Rønnow, og enden blev, at hele sagen kom tilbage i udvalget.