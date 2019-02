Forældre klager over for mange vikarer: Nu vil SF have det i system

SF's Bent Iversen hører ofte fra utilfredse forældre, at deres børn møder for mange vikarer i skolen. Men der findes ikke en samlet opgørelse.

Og ifølge SF's Bent Iversen er mængden af vikarer, som optræder i skolerne, ofte et emne, som forældre beklager sig over til ham og til udvalget for børn og familie.

Dårlig data

Bent Iversen gør sig ikke de store forhåbninger om at få det store forkromede overblik ved det kommende møde, for det store overblik findes ikke.

- Der er så vidt jeg ved mange forskellige måder at gøre det op på ude på skolerne, så første skridt må være at høre, om vi kan lave data på vikarforbruget, og hvis ikke, så sørge for, at vi fra næste skoleår får indført en ordentlig registrering af vikarforbruget, siger Bent Iversen.

Han understreger, at han normalt ikke ønsker mere registrering i skolerne, men at lige netop vikarforbruget må være forholdsvis enkelt at registrere på en ens måde på alle skoler.

- Det skal jo være med til at give os politikere en fingerpeg om, hvorvidt forældrene har ret, når de siger, at der bruges mange vikarer. Vi bør også kunne se, hvad der er for skoler, der bruger mange vikarer, siger Bent Iversen.

Forventer du så også, at du skal kunne se helt ned på klasseniveau, hvem der har flest vikarer?

- Ja, det er jo nødvendigt for, at at vi også kan få gode forklaringer på problemerne. Det mener jeg, at vi bør kunne se, siger Bent Iversen.