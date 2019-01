Forældre gav en hånd med ved indflytning

Eleverne på Sønder Otting Skolens matrikel på Kløvermarken skal fra mandag morgen lære dansk og matematik i pavillonerne. De sidste møbler blev sat på plads søndag formiddag.

Haderslev: Når det mandag morgen ringer ind til time på Sønder Otting Skolens matrikel på Kløvermarken, så skal elever og lærere ikke finde deres sædvanlige klasselokaler, men derimod ud i pavillonerne på sportspladsen. Siden politikerne efter vedvarende klager over fortsatte gener tidligere på ugen besluttede, at elever og lærere i foreløbig to måneder igen skal tilbage til pavillonerne, er der blevet arbejdet ihærdigt på at forberede flytningen af de 540 elever. De sidste detaljer blev klaret søndag. Under ledelse af servicemedarbejder Keld Anker hjalp en halv snes forældre søndag formiddag med at gøre de nye midlertidige klasselokaler i pavillonerne klar. Klokken 10 mødte blandt andre Max Ipsen fra skolebestyrelsen op for at sætte stole og borde på plads, og også kateder og affaldskurve blev placeret, mens elektrikerne sørgede for, at der var strøm til blandt andet smartboards. - Det er godt, at de bliver flyttet, og det er naturligt at bakke op. Forhåbentlig kan vi nu få ro, så undersøgelserne kan blive afsluttet. Denne sag har fyldt rigtig meget, sagde Max Ipsen.

Baggrund Sønder Otting Skoles matrikel på Kløvermarken har gennem flere år været plaget af indeklimaproblemer. Kommunen besluttede derfor at afsætte knap ti millioner kroner til en renovering, der gik i gang i vinteren 2017/2018.Efter vinterferien 2018 rykkede undervisningen over i en pavillonby på sportspladsen. I efteråret rykkede de tilbage.



Kort tid efter kom de første meldinger om, at elever og lærere fortsat havde gener på grund af indeklimaet.



I løbet af december og januar er der blevet udført en del tekniske målinger, som frikendte lokalerne. Efter stærkt forældrepres og efter et besøg på Sønder Otting Skole søndag den 20. januar besluttede politikerne, at eleverne i en foreløbig to måneders periode skal tilbage til pavillonerne.

Foto: Jacob Schultz Ole Martinsen og Max Ipsen var to af de forældre, der var mødt op. Dette har fyldt rigtig meget, forklarede Max Ipsen, der også sidder i skolebestyrelsen. Foto: Jacob Schultz

Datter med gener Blandt forældrene var også Ole Martinsen. Hans datter i 8. klasse har haft gener af at gå på skolen - både før og efter renoveringen. To til tre dage hver uge har hun på grund af generne været tvunget til at gå tidligere hjem. - Det er ikke rart, når ens barn har det dårligt med at gå i skole. Det er skræmmende. Derfor er det godt, at vi nu kan rykke dem over i pavillonerne igen, siger Ole Martinsen, der tidligere på ugen var én af de forældre, der opfordrede andre forældre til at holde deres børn hjemme. Af samme årsag bruger han også gerne lidt tid en søndag på at hjælpe med at gøre pavillonerne klar til eleverne igen: - Ja, det er dejligt, at de flytter derud igen. Sidst havde hun ingen symptomer, forklarer han.

Foto: Jacob Schultz Det gik hurtigt for Ole Martinsen og Max Ipsen samt de øvrige frivillige at gøre pavillonerne klar til skole mandag morgen. Efter blot en time var de færdige. Foto: Jacob Schultz

Organisering hjælper For servicemedarbejder Keld Anker har det været et stort arbejde at forberede flytningen. - Men bare man organiserer det ordentligt, så går det nok, siger han og fortæller, at D-gangen var den første, der blev ryddet. Derefter C-, B- og A-gangen. Hovedparten af pavillonerne har stået på sportspladsen siden efteråret, hvor eleverne rykkede undervisningen tilbage til skolebygningen. I februar 2018 rykkede de ud for at give håndværkerne plads og rum til at komme den skimmelsvamp og de andre indeklimaproblemer til livs, som gennem flere år havde gjort elever og lærere syge. Af sikkerhedsmæssige årsager valgte kommunen dog at lade hovedparten af pavillonerne stå, og de kommer nu altså i brug igen. For selv om skolen har været igennem en større renovering og rensning af skimmelsvamp-sporer har nogle elever og lærere stadig gener. Derfor skal der nu i ro gennemføres en række målinger og prøver i den tomme skolebygning. - Og så bliver det jo spændende at se, hvornår vi så skal rykke tilbage, siger Keld Anker, der oplyser, at der fredag blev sat ekstra pavilloner op og at de sidste ankommer til skolen onsdag. - I eftermiddag kommer rengøringsfirmaet så og gør pavillonerne rene. På grund af regnen har vi jo snavset dem til under indflytningen, forklarer han.

Foto: Jacob Schultz Masser af varm kaffe og friskt morgenbrød var belønningen, da en række forældre til børn fra Sønder Otting Skoles Ungeunivers søndag formiddag hjalp med at gøre pavillonerne klar til indrykning mandag morgen. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Det var hyggeligt at gøre status efter indflytningen og over en kop kaffe. Fire elektrikere var også hyret ind på skolen for at hjælpe til med el-arbejdet, og de fik selvfølgelig også kaffe og morgenbrød. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Servicemedarbejder Keld Anker manglede søndag kun at flytte en smule. Men der kommer yderlige et par pavilloner onsdag. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Ind og ud - og frem og tilbage. Keld Anker passer sit job. Han har været servicemedarbejder på Sønder Otting Skole siden 2001. Foto: Jacob Schultz