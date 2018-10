Forældre: Der mangler en ordentlig plan for besparelser

Anledningen til oprettelsen af facebookgruppen er de varslede besparelser og omfordeling af økonomiske midler på specialområdet, og ikke mindst køreplanen for at gennemføre dem.

HADERSLEV: Laila Grøn Truelsen, der søndag morgen oprettede Facebookgruppen: " Omtanke FØR beslutning. Skoleområdet i Haderslev " er glad for den store opbakning til gruppen, der nu tæller langt over 700 medlemmer.

Tirsdag den 9. oktober vedtages budgettet i byrådet og herunder også, om der skal flyttes penge fra specialområdet til almenområdet. Hvis det nuværende budgetforslag vedtages uden ændringer, skal der flyttes 3,2 millioner kroner i 2019 og 7,6 millioner kroner i 2020. Dertil kommer årlige besparelser på driften. Onsdag den 7. november inviteres bestyrelserne for Louiseskolen og Moltrup Skole til et dialogmøde med udvalget for børn og familie. Onsdag den 14. november er sidst frist for at indsende høringssvar. Hvis byrådet beslutter, at der skal flyttes penge fra specialområdet til almenområdet, er det er herefter udvalget for børn og familie, der skal beslutte, hvordan den økonomiske model i givet fald skal se ud. Mandag den 3. december skal udvalget for børn og familie holde møde. På dette møde besluttes modellen for, hvordan penge flyttes fra specialområdet flyttes til almenområdet.

- I lang tid hed det jo blot, at der skulle flere penge til almenområdet, og hvem kunne være i mod det? Det er først for nyligt, at vi er blevet opmærksomme på, hvor store konsekvenser det får på specialområdet, men det værste er, at planen for for besparelserne ikke er gennemarbejdet på forhånd, og det får også konsekvenser for almenområdet, siger Laila Grøn Truelsen.

- Det er vigtigt, at vi kommer langt ud, fordi det her får ikke kun konsekvenser for specialområdet, men også for almenområdet, som skal rumme flere børn med særlig behov.

Tirsdag morgen havde over 400 mennesker skrevet under på den. Linket er delt på flere almene skoler og i flere forældreforum.

Søndag aften supplerede hun Facebookgruppen med en underskriftsindsamling for at opfordre politikerne til at få udarbejdet en gennemtænkt, faglig pædagogisk og konkret plan, inden ressourcerne på området omfordeles.

For voldsomt

Hun gør samtidig opmærksom på, at der er tale om en gruppe forældre som har nok at se til på hjemmefronten, og for mange handler det om at holde hverdagen på ret kurs. Hun selv og hendes mand, Frank Truelsen, der ved byrådsvalget var kandidat for Alternativet har kastet sig ind i kampen, dels fordi de på nærmeste hold har kendskab til, hvad pludselige forandringer gør i berørte familier, og fordi at de pt. har tiden, da deres datter er på efterskole.

- Vi er lige nu ikke personligt berørt af politikernes planer, men bliver det potentielt på grund af den manglende gennemtænkte plan for 10. klasse, men der er andre familier for hvem dette får store konsekvenser, derfor er vi gået ind i arbejdet.

Også hendes mand, Frank Truelsen, synes at processens rækkefølge er helt hen i vejret:

- Når du fjerner så mange penge fra specialområdet til almenområdet, så skal der altså være en ordentlig handleplan. Første gang disse planer blev luftet var omkring 10. september, for godt en uge besluttede udvalget for børn og familie, at det var den vej, de ville gå, og så vi har ikke meget tid til at reagere, siger Frank Truelsen og tilføjer:

- Vi har med fjordskolen i Aabenraa, hvor galt det kan gå, hvis man træffer beslutning om at flytte penge, inden man har en pædagogisk plan.