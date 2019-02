For eller imod: Alle meninger skal frem for at fremtidssikre bymidten

Haderslev: Torsdag eftermiddag blev der etableret en rød infostander ved indkørslen til Gravene, der til og med udgangen af næste uge er åben for parkering.

Parkeringen finder sted som en afprøvning i forbindelse med udviklingen af den nye strategi for den indre by, som Haderslev Kommune i samarbejde med Realdania og Hele Landet - Sociale arkitekter er i færd med at udarbejde. Men hvad mener folk om forsøget med parkering på Gravene? Og hvad kommer de til at mene om de andre forsøg, som skal gennemføres ved Møllestrømmen og i Hertugens Baghave mellem Jomfrustien og Slotsgade? Det har alle mulighed for at komme med et direkte bud på, når de befinder sig på stedet. På den røde infostander er der kort, blyanter og information og en lille postkasse, hvor besvarelserne kan komme i:

- Vi vil gerne have så mange som muligt, sagde Niels Ove Kildahl fra Hele Landet - Sociale Arkitekter, da han tirsdag aften i forbindelse med det tredje møde om udviklingsplanerne tog receptionsgæsterne ved den nye fotoudstilling på Wittenbergplads med til Gravene og opfordrede folk til at skrive deres mening.