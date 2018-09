Folketingspolitikere er klar til at hjælpe støjramte husejere

- Helt overordnet vil jeg arbejde for det og i øvrigt en afklaring generelt. Det skyldes, at jeg blandt også har set, at vi har gjort det på transportområdet, når vi vil anlægge en vej eller en jernbane. Så lukker vi jo fuldstændig ned for folks handlemuligheder i lang, lang, tid, når vi taler om, hvilken løsning vi skal vælge. Der har vi også sagt, at man kan forhåndsekspropriere. Det er der nogle muligheder for. De regler synes jeg også, man skal udbrede og anlægge her. Jeg vil med det samme bede om, at vi får undersøgt, hvad vi har af muligheder, siger Hans Christian Schmidt (V).

Folketingspolitikerne skal kort og godt få indarbejdet nogle retningslinjer for erstatning i planloven. For i dag er det ikke muligt indenfor gældende lov at ekspropriere naboers ejendom på grund af støj.

Godt naboskab koster

Det vil han gå til partifællen Claus Hjort Frederiksen om.

- Jeg holder et møde med forsvarsministeren, hvor jeg vil snakke med ham om det, så prøver vi at undersøge det her. Alt, hvad vi kan få igennem, så vi kan sikre deres tilværelse fremad så godt som muligt, det vil jeg arbejde for.

Også Jesper Petersen (S) er klar til at sikre de støjramte bedre:

- Jeg vil arbejde for, at der som en del af processen med den anlægslov, der skal laves, at der også bliver retningslinjer for erstatninger. Jeg synes, at staten skal vise noget storsind og fleksibilitet her. Vi snakker om et projekt til over 60 milliarder kroner. Og godt naboskab er også meget værd for forsvaret. Det må ikke være de sidste millioner fra eller til, der skal afgøre, om man har et godt forhold til naboerne de næste 30-40 år. Og om man har behandlet folk ordentligt i den her proces.