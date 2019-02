Haderslev: "Den Fortryllende Harmonika," som spillemanden Jan Grønbæk tager med rundt på alskens kræmmermarkeder, lagde tonerne i aulaen i Haderslev Idrætscenter, da der søndag var kræmmermarked og børnebazar, der er arrangeret af JyskBazar.

Køen foran idrætscentret var lang, men den bevægede sig stødt fremad, så ingen nåede at fryse i februarkulden. De mindste var fascinererede af Jan Grønbæk og hans karakteristiske høje, røde hat, og et par mønter blev puttet i sparebøssen bag spillemandens kørestol.

Inde på bazaren sværmede de mange gæster sig rundt nærmest som myrer på myretue, og antallet af betalende gæster kom bag på arrangør og indehaver af JyskBazar, Louise Riddershom.

- Jeg har endnu ikke tal på, hvor mange der har været, men det har været flere end forventet. Jeg ved godt, Haderslev er en stor by, men der har bare været et flow hele tiden, så det har været dejligt, siger hun.

Louise Riddersholm startede med at arrangere markeder for tre år siden, fordi hun, som hun selv siger simpelthen bare elsker dem og kæresten syntes, at hun tog til for mange.

- Nu er han jo så selv udenom, at jeg kommer på flere end før, siger hun med et grin.