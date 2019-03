Folk stod i kø til ophørsudsalg i Vojens-butik: Alle måtte gå tomhændede hjem!

VOJENS: - Der stod faktisk 20-30 mand i kø derover i torsdags for at komme til ophørsudsalg, men butikken lukkede jo ikke op, fortæller Jens Peter Rasmussen, formand for Vennekredsen.

Vennekredsen har gennem mange år haft et tæt samarbejde med Stine og Holmberg, der har solgt billetter til Vennekredsens arrangementer.

Nu er butikken gået konkurs.

Ifølge Jens Peter Rasmussen var det dog meningen, at Stine og Holmberg fortsat skulle sælge billetter til Vennekredsens næste arrangement lørdag den 16. marts, når ophørsudsalget startede torsdag.

Det kom så ikke til at ske og Jens Peter Rasmussen har en idé om hvorfor:

- Der skulle være hele tre forskellige, der er interesseret i at købe hele butikkens restlager. Så nu har jeg har hentet billetterne og pengekassen, fortæller han.

Kurator for boet, Lasse Ladefoged fra Berg Advokater i Vojens, konstaterer, at det aldrig har været officielt, at der skulle være et ophørsudsalg i Stine og Holmberg.

Men det var nok ikke billetter til gule ærter med Vennekredsen, som folk stod i kø efter i torsdags.

- Jeg måtte jo gå over til dem for at fortælle, at der ikke var noget ophørsudsalg. Vi har arbejdet på nogle forskellige løsninger, så der har ikke været noget officielt om et ophørsudsalg, siger Lasse Ladefoged.

- Så der er ikke noget, der er aflyst, og der er ikke noget i kalenderen endnu, siger han.

At der er interesse for varelageret hos Stine og Holmberg kan ikke være en overraskelse, for det var jo en fin butik med mange fine varer, konstaterer han.

- Vi har hørt, at der er hele tre, der er interesseret?

- Det kan jeg ikke udtale mig om, siger kurator.

Vennekredsen fortsætter butiksalget til arrangementet med gule ærter og underholdning med Kisser & Søren og Petmics, der finder sted lørdag den 16. marts fra klokken 12.000 i Lagoniskolens aula.Billetter kan købes på Loppegården på hverdage klokken 8 til 12.