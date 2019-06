Folk gik på motorvejen og på togskinnerne

VOJENS/HADERSLEV: Politiet var mandag aften og nat ude og lede efter flere personer, som gik steder, hvor det er mildest talt livsfarligt.

Den første melding kom klokken 17.39. To personer var blevet set gå midt på togskinnerne ved Jegerup med kurs mod Vojens. En politipatrulje kørte ud for at finde dem, men de var væk.

Ved 21-tiden kom en melding om, at en pige gik i det nordlige nødspor ved Haderslev Syd afkørsel 69 Skovby. Der var tale om en pige, som var stukket af fra en institution. Den slags meldinger har politiet fået en del gange Men denne gang lykkedes det ikke at finde pigen.

På motorvejen var den gal igen ved 4-tiden tirsdag. En dreng med en hund blev set gå i nødsporet. Ved 5-tiden havde en patrulje samlet knægten og hunden op.