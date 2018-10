Folk fra hele landet generes af sønderjyske kampfly

Det er ikke kun syd- og sønderjyder, der generes af støj fra kampflyene fra Flyvestation Skrydstrup. 24 borgere uden for Syd- og Sønderjylland har i 2018 klaget over støj fra kampflyene.

Støj: Det er langtfra kun naboer til Flyvestation Skrydstrup, der bliver generet af støj fra F-16-kampfly. Folk fra hele landet føler sig generet af flyene. Det viser en aktindsigt over klagesager over F-16-fly fra Værnsfælles Forsvarskommando. I sidste uge fortalte avisen Danmark, at 21 syd- og sønderjyder har klaget til Forsvaret eller Haderslev Kommune over støj fra kampflyene fra 1. januar 2018 til 7. september. Nu viser en gennemgang af klagerne til Forsvaret, at 24 borgere uden for landsdelen også føler sig generet af trænende kampfly. Dermed har i alt 45 borgere klaget over kampflyene i år. Klagerne kommer fra folk fra hele landet fra Hurup i Nordjylland til Helsingør på Sjælland, og det er der en god forklaring på. Når kampflyene går i luften ni gange om ugen, træner de over hele landet, fortæller chefen på Flyvestation Skrydstrup. - Træningerne kan principielt være i hele landet. Hvis det er skyet i Sønderjylland, flyver vi til Nordjylland, hvis vi har behov for at kunne se jorden i forbindelse med træningen, og det er godt vejr der, siger oberst Uffe Holstener-Jørgensen.

Sagen kort Flyvestation Skrydstrup hedder officielt Fighter Wing Skrydstrup og er hjemsted for de 30 danske F-16-kampfly. Skrydstrup ligger i Sønderjylland tæt på byen Vojens.For en uge siden fortalte Avisen Danmark, at Forsvaret i 2018 har modtaget næsten dobbelt så mange klager over støj fra kampfly fra borgere i Syd- og Sønderjylland sammenlignet med sidste år. Vi kunne også fortælle historien om to dagplejemødre og en mor, som havde klaget over støjen fra kampflyene, da støjen vækkede børnene og fik dem til at skrige og græde.



9. juni 2016 blev der indgået en bred politisk aftale om at købe 27 F-35-kampfly, der skal erstatte de nuværende F-16-fly. Prisen for flyene er i alt 66,1 milliarder kroner.

Nødvendig træning Han fortæller, at der oftest trænes på Fyn og i Jylland. Og i få tilfælde foregår træningen i lav flyvehøjde. - Det er vi nødt til. Vi skal træne det hele. Vi ved ikke, hvornår vi kommer ud i en krig, hvor vi skal flyve lavt, siger Uffe Holstener-Jørgensen, der ikke ønsker at forholde sig til, om han synes, at 45 klagende borgere i 2018 er et højt tal. Avisen Danmark har også søgt aktindsigt i klagerne for samme periode sidste år. Fra 1. januar 2017 til 7. september 2017 var der 20 klager fra personer uden for det syd- og sønderjyske. For de syd- og sønderjyske naboer var antallet af klager næsten fordoblet fra 11 i 2017 til 21 i 2018.

Frygt for nye kampfly I 2023 kommer de første F-35-kampfly til Skrydstrup, og det har skabt frygt for mere støj hos flyvestationens naboer. Om folk uden for Syd- og Sønderjylland også bør frygte, at støjgenerne bliver større, tør Uffe Holstener-Jørgensen ikke spå om. Til december forventer Forsvarsministeriet at kunne fremlægge støjberegninger, og først derefter bliver det afklaret, hvor meget de nye kampfly vil støje. Desuden arbejdes der lige nu på at få et F-35-kampfly til Flyvestation Skrydstrup i 2019, så naboerne på egen krop kan få en fornemmelse af, hvor meget de kommende kampfly vil støje.