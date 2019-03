Føtex-varehuschef bliver ny frontmand for Haderslev Butikker

Selv om Palle Løgstrup i dag bor i Ribe, så er han stadig en Haderslev-dreng, som brænder for at være med til at udvikle sin by.

HADERSLEV: Palle Løgstrup er klassens nye dreng - og så alligevel ikke.

Han er opvokset i Haderslev, og han kom tilbage til byen for at arbejde som varehuschef i Føtex Haderslev i april 2018.

På Haderslev Butikkers generalforsamling tirsdag aften på Harmonien blev Palle Løgstrup og Gitte Damm Egeriis fra Fleur valgt ind i bestyrelsen i stedet for mangeårig formand Orla Bryld Mortensen og advokat Claus Witt fra Ret & Råd, som ikke havde ønsket genvalg.

Som Claus Witt sagde: - Vi er to gamle knarke, der har været med i mange år!

Desuden blev advokat Cathrine Desenkolv Bøhne fra Ret & Råd i Haderslev nyvalgt til bestyrelsen, så der stadig er én, der kan paragrafferne, hvis det skulle blive nødvendigt.

Den nyvalgte bestyrelse trådte straks sammen, og efter et kvarters møde for, lukkede døre, blev Palle præsenteret som butikkernes nye frontmand.

- Det er en opgave, jeg går til med en vis ydmyghed og stor respekt, sagde den 47-årige varehuschef, som var blevet opfordret til at stille op til posten.

Han glæder sig til at tage fat på opgaverne i Haderslev Butikker, der ved årsskiftet indgik en fireårig samarbejdsaftale med Haderslev Erhvervsråd (HER).

- Det er rejse, vi er på i øjeblikket, sagde Palle Løgstrup, som ligesom sin forgænger Orla Bryld Mortensen har positive forventninger til det nye samarbejde.

Som købmand går han efter at skabe konkrete resultater.

Målet for 2019 er en vækst i salget af gavekort til Haderslev Butikker.

Butikkernes nye firma-gaveportal har også alle muligheder for vækst.

- Og så skal vi ud og kigge på hvilke potentielle medlemmer, vi har derude, sagde Palle Løgstrup.

Til generalforsamlingen var der ikke kun repræsentanter fra medlems-butikkerne.

Både borgmester H.P. Geil (V), viceborgmester Henrik Rønnow (S) og kultur- og fritidsudvalgsformand Kjeld Thrane (K) deltog for at få input fra butikkerne.

I sin sidste formands-beretning kom Orla Bryld Mortensen med en direkte opfordring til politikerne om ikke at lade sig køre rundt i manegen, for der er mange meninger om, hvordan midtbyen skal udvikle sig.

- Vi skal tale Haderslev op og ikke altid finde håret i suppen eller hullerne i osten. Bliver et nyt initiativ luftet, går der kun et splintsekund, før en utilfreds borger kan opstøves og de positive intentioner bliver ofte kvalt, inde de bliver ordentligt belyst. Derfor også en opfordring til vore politikere: Udstik en retning, lyt til borgerne, men hold fast i jeres visioner for Haderslev by og kommune og få de nødvendige tiltag gennemført!

Efter den opfordring var der klapsalver til Orla, der har været 18 år i butikkernes bestyrelse, heraf de seneste otte år som formand.

Der var både spark bagi og stof til eftertanke fra aftenens foredragsholder Marianne Jeppesen, som er citychef i Vejle.

Hun sagde ligeud, at hun ikke gad beskæftige sig med butikkernes åbningstider, for dem kunne de alligevel ikke blive enige om.

Butikker, der ikke ville bidrage til fællesskabet, gad hun slet ikke beskæftige sig med.

Hun går efter at skabe konkrete resultater, og det har hun været god til indtil videre.

Som citychef har hun næsten tredoblet antallet af medlemmer.

City Vejle er kommet på kommunens "finanslov" med halvanden million kroner årligt til aktiviteter, og Vejle er blevet kåret som Danmarks bedste handelsby.

Marianne Jeppesen var ved at falde bagover, da hun hørte, hvor mange penge og kræfter, Haderslev Butikker hvert år må bruge på at samle penge ind, så der kan komme julelys i byen.

- Julebelysning. Hvorfor er det butikkernes ansvar? Jeg fatter det ikke. Skifte granranker - Gud fri mig vel. Der er jo jobcentre, der er ti gange bedre til det, sagde Marianne Jeppesen, som opfordrede butikkerne til at gå lokalpolitikerne mere på klingen i forhold til, hvad de vil gøre for, at Haderslev skal blive ved med at være en handelsby, som folk har lyst til at besøge.