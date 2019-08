Føtex gik torsdag ind i apoteker-krigen

Det mener varehuschef i Føtex i Haderslev, Palle Løgstrup, der torsdag var med til at åbne det nye apotek i Føtex i Bredgade, Haderslev Krone Apotek. Han kalder det nye apotek for åben konkurrence med byens øvrige apoteker, og det er den vej, det går.

Apoteket Kronen i Føtex blev hurtigt fyldt med nysgerrige kunder torsdag morgen, der alle kom for at se, hvad der var på hylderne.

- Et apotek giver os nogle synergier og supplerer Føtex godt. Folk er her alligevel for at handle, og nu kan de også lige tage apoteket med, siger Palle Løgstrup.

Ifølge Palle Løgstrup er Danmark lagt bagud i forhold til udviklingen i udlandet, hvor supermarkeder tilbyder flere "butikker i butikken" end vi oplever i Danmark. Og selv om Coop har åbnet bankforretning og forsikring udover apotek og posthus, så er Føtex i Haderslev ikke lige nu på vej med flere sideforretninger.

- Nej, jeg har ikke noget nyt i støbeskeen. Men man ved jo aldrig. Hvis vi ser en mulighed, så er vi klar, siger han.

Palle Løgstrup mener ikke kun, at det er supermarkeder, der kunne have gavn af at tænke i synergier.

- Hvorfor går en tøjforretning og en skoforretning ikke sammen noget oftere i stedet for at sidde i hver sin forretning? Andre kunne måske også tænke i at kunne tilbyde flere forskellige varer, siger han.