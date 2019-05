- Jeg har glædet mig helt vildt. Det er i dag præcis tre år siden, vi stod her på en rapsmark og havde fået marken overdraget. Måske lyver jeg en smule, for det var den 11. maj, men nu er alt papirarbejdet overstået, nu kan byggeriet gå i gang, forklarede han.

Henrik Rønnow (S), formand for udvalget for børn og familie

Vi får en fantastisk ny skole her - måske med et helt nyt navn.

Dyreste byggeri

Og det har været en lang vej frem mod første spadestik. Gennem mange år har Sønder Otting Skolens afdeling i Buegade døjet med alvorlige indeklimaproblemer og støj. Resultatet af en årelang debat og adskillige påbud fra Arbejdstilsynet blev en politisk beslutning om at sætte byggeriet af en helt ny skole til 123 millioner kroner i gang.

- Det er kommunens dyreste og største byggeri, konstaterede borgmester H. P. Geil (V), da det blev hans tur til at få ordet.

- Dette byggeri kommer til at danne rammen om en fantastisk skole, tilføjede han.

Formanden for udvalget for børn og familie, Henrik Rønnow (S), udbragte sammen med børnene et trefoldigt leve - og et langt - for den nye skole, der bliver bæredygtigt bygget i træ og med solceller på taget.

- Den er bygget til at kunne rumme dem, der har hele verden som legeplads, men også til at kunne rumme dem, der har brug for tryghed, sagde Henrik Rønnow.

Han fortalte, at han var kommet til at tænke på Rundetårn, der for mange år siden blev bygget af Christian den 4., så han kunne se på stjerner.

- Dette er et byggeri for fremtidens stjerner, sagde han.