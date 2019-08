Før DM i Gram: - Vi har Danmarks bedste forhold

Discgolf-banen i Vojens er blevet udvidet og opgraderet, og om en måned bliver Danmarksmesterskabet afgjort i Gram. Det er de to årsager til, at der i weekenden har været discgolf-turnering i kommunen. Og forholdene er så gode, at spillere kører til Sønderjylland fra hovedstaden for at være med.

Vojens/Gram: - Sådan kan det gå. Discgolf-spilleren Mikkel Zeeb reagerer på, at en af hans modspillere er kommet til at kaste sin disc i vandet. Det virker nu ikke, som om de fire spillere, der spiller sammen, er modspillere, for der er highfives, når noget går godt og opmuntrende tilråb, når noget går skidt. Lørdag og søndag har der været discgolf-turnering i Vojens og Gram. Banen i Vojens er nemlig blevet opgraderet til at være 18 huller, ligesom den som den første bane i Danmark har fået oversigtskort, skilte og kunstgræsmåtter på hvert hul. - Vi kan godt lide at sige, at vi har Danmarks bedste faciliteter. Vi har fire baner i kommunen, og det har de ikke nogen andre steder, siger Dennis Thygesen, formand for Æ Disc Golf Klub i Haderslev. Og han ved, hvad han taler om. For udover at være formand for den lokale klub i Haderslev, så er han også formand for Dansk Disc Golf Union (DDGU). - Vi er blevet et sted, som discgolf-spillere gider køre efter. Det er værd at køre hertil, for banerne er af en standard, som folk gider bruge en lørdag og en søndag på. Og så er det jo heller ikke gratis at køre frem og tilbage, siger han.

Discgolf Discgolf spilles som almindelig golf, men discen erstatter kølle og bold, mens hullet erstattes af en kurv.

Alle spillere kaster fra teestedet mod kurven. Derefter kaster man videre fra, hvor discen er landet. Det er altid den spiller, der ligger længst fra kurven, der kaster først.

Discen tælles som værende i hul, når den ligger i kurven eller hænger i kæderne. Den er ikke i hul, hvis den for eksempel ligger oven på kurven, under kurven, eller hvis den bare har rørt kurven.

Lander discen i en sø, på en vej eller på en cykelsti, regnes den for "Out of Bounds". Spilleren noteres for et stafkast, og discen kastes fra, hvor den forlod banen.

Antallet af kast skrives ned for hvert hul og lægges sammen. Vinderen er den spiller, der har brugt færrest kast på samtlige huller.

Foto: Ludvig Dittmann I Finland er discgolf-sporten stor, og banen i Vojens er som den første i Danmark blevet opgraderet til finske standarder. Billedet her er dog fra Gram. Foto: Ludvig Dittmann

DM om en måned Udvidelsen og opgraderingen af Vojens-banen var ikke den eneste anledning til weekendens turnering. Banen i Gram skal nemlig lægge vind, græs og kurve til Danmarksmesterskabet den 7. og 8. september. Af den årsag spillede Dennis Thygesen ikke selv med, da weekendens turnering søndag nåede til Gram. I stedet gik han rundt og observerede, ligesom han indsamlede feedback fra spillerne, så banen er optimal til DM om en måned. - Det er gået fantastisk den her weekend. Turneringen ligger jo midt om sommeren, så vi var lidt skeptiske for, om folk ville køre herned, men vi har haft cirka 30 deltagere, og det er vi pænt tilfredse med. Det ser godt ud, og mit indtryk er, at folk har haft en god oplevelse, siger Dennis Thygesen.

Foto: Ludvig Dittmann Dennis Thygesen er både formand for den lokale klub i Haderslev og for Dansk Disc Golf Union. Foto: Ludvig Dittmann

Kørt fra København En af de deltagere, som havde valgt at tage turen til Sønderjylland for spille discgolf, var Michael Grøn fra København. Det er specielt det sociale ved spillet, der gør, at han gider bruge en weekend på at køre fra hovedstaden til Haderslev Kommune. - Jeg vil køre efter det overalt. Det er noget andet at komme ud til turneringer end det daglige spil. Vi er en nomadebefolkning, der vokser og vokser, siger han. Han fortæller, at discgolf-spillere i København spiller meget i Sverige, fordi forholdene her er meget bedre. Sporten er større i nabolandet, og sponsorerne er flere og større. Til gengæld roser han den opgraderede Vojens-bane. - Der er stadig for få baner i Danmark. Banen i Vojens var dejlig, fin og udfordrende, siger Michael Grøn.

Foto: Ludvig Dittmann Michael Grøn (t.v.) var kørt til Vojens og Gram fra København for at deltage i weekendens turnering. Foto: Ludvig Dittmann

Startede i Texas Men selvom Michael Grøn efterspørger flere danske baner, så er mulighederne i år 2019 markant bedre, end de var i år 1998, da Dennis Thygesen begyndte at spille. En kammerat introducerede ham til spillet på en tur til Texas i USA, men da han returnerede til Danmark, gad han i første omgang egentlig ikke undersøge de danske forhold, for han var ganske sikker på, at der ikke fandtes nogen baner i landet. Men det viste sig, at der fandtes en bane ved Horsens. - Det er vigtigt med en bane som den i Vojens, hvis vi skal blive mere seriøse og blive anerkendt som en rigtig idræt. Banen i Vojens er med til at få flere til at starte med at spille. Vi står ikke længere bare i en misvedligeholdt park, siger han. Misvedligeholdt kan man i hvert fald hverken kalde den opgraderede bane i Vojens eller omgivelserne ved Gram Slot. Og om en måned er der igen turnering, når der skal kåres en danmarksmester anno 2019.

Foto: Ludvig Dittmann Den 7. og 8. september skal Danmarksmesterskabet afgøres i Gram. Weekendens turnering var en form for opvarmning dertil. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Ligesom det i golf gælder om at få bolden i hul på så få slag, som det er muligt, gælder det i discgolf om at få discen i kurven med så få kast, som det er muligt. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann I golf skifter spilleren mellem forskellige køller afhængig af, hvilket slag der skal præsteres. På samme måde skifter man i discgolf mellem forskellige typer disce. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Som københavner spiller Michael Grøn meget på svenske baner. Her er sporten større og forholdene bedre. Foto: Ludvig Dittmann

Foto: Ludvig Dittmann Der er ingen i Danmark, som kan leve af at spille discgolf, men Danmarks bedste spiller gennem mange år, Karl Johan Nybo, bliver ofte inviteret til de store pengeturneringer i USA. Foto: Ludvig Dittmann

