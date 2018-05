Fødselsdag og åbent hus på Sporet

Haderslev: Onsdag den 30. maj har Netværkstedet Sporet budt velkommen og tilbudt en rundvisning af de unge. Senere er der oplæg først af en ung fra Sporet og derefter oplæg om TUBA, der står for Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere. En "TUBA-ung" fortæller om dette tilbud. Der rundes af med musik og hygge i sofaen samt mulighed for at stille spørgsmål.

- Vi ønsker at fortælle, dvs. lade de unge fortælle, hvilken forskel Sporet gør for dem. Inden længe vil vores unge dele en folder om Åbent hus ud til andre unge i byen, således at vi også i bybilledet bliver mere synlige, fortæller socialfaglig mentor på Unge på Sporet, Kirsten Lykke Nielsen i en pressemeddelelse fra Haderslev Kommune.