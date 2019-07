Hans Vilhelm Bang fylder mandag 70 år, og selv om han har passeret folkepensionsalderen, bobler han af energi. En stor del af sit liv har han brugt på at skabe rammer for udfoldelse af kunst, og det gør han fortsat som formand for Haderslev Kunstforening og som næstformand i Kultursamvirket i Haderslev Kommune. Foto: Inge Rogat Møller