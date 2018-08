Fodboldspillere kan spille og træne - med omtanke

- Vi har været i kontakt med både interne og eksterne eksperter, og det står fast, at vi både har gener nu, og at der vil komme gener senere. Økonomisk vil det også komme en ekstraregning, som vi ikke ved noget om endnu. Men i kommunen er vi ikke ude på at genere fodboldklubber og skoler, der bruger banerne, lige som vi ved, at klubberne heller ikke er ude på at ødelægge banerne. Vi er aldrig kommet med et forbud, men har anmodet og henstillet. Med forsigtighed og omtanke vil banerne kunne bruges, siger chefen for Kultur og Fritid, Christian Haugk.

Fodbold: Haderslev Kommune har modereret sin anbefaling om videst muligt at undgå brugen af de afsvedne og tørkeramte fodboldbaner rundt om i kommunen. Efter stor bekymring og diskussion fik kommunens mange fodboldklubber mandag en mail, der siger god for træning og kamp, men med forsigtighed.

Vi vil opfordre jer til at jeres brug af banerne sker på en så skånsom måde som overhovedet muligt. Dvs. at I kan overveje om der er træninger I kan reducere eller måske helt aflyse. I bedes overveje planlægningen af jeres træninger og kampe således at I undgår hård træning på isolerede områder. Træninger som "stigetræning", "pasningsspil", "målmandstræning i feltet" er alle uhensigtsmæssige lige nu og anbefales at man placerer udenfor selve banen. Man bør tilrettelægge træninger og kampe så de ikke ligger fast på bestemte baner, men sådan at man organiserer dem rundt på alle baner. Det anbefales derfor at alle baner bruges og at man ikke begrænser sig til få som så bliver helt ødelagt. Generelt opfordrer vi jer til både administrativt og praktisk, at gøre så meget som overhovedet muligt for at minimere skaderne på banerne og sådan at vi i samarbejde hurtigst muligt får normale tilstande, når vejret også bliver normalt. Udpluk af henvendelsen til klubberne

- Der er jo ikke de store ændringer, og vi har et godt samarbejde med kommunen om banerne. Vi har ment, at tingene skulle undersøges ordentligt. Banerne er ekstremt hårde, og græs og sand giver skæremærker, hvis man glider i det, tilføjer han.

- Vi er meget tilfredse, et forbud giver ingen mening, siger formanden for Vojens Bold- og Idrætsklub, Ulrik Buller Nielsen.

Force majeure

Claus Dall, formand for Haderslev Fodboldklub, er glad for, at henstillingen er blevet mærkbart modereret.

- Der er ikke nogen, der er herre over vejret. Tørken er force majeure, og så må vi finde ud af, hvad der skal til. Vi har et fællesskab med kommunen om, at vi skal passe på banerne. Vi har 1200 fodboldspillere, der er eller skal i gang, i weekenden spilles de første kampe, og vi vil selvfølgelig sørge for, at det bliver med mindst mulig ulempe for både banerne og de enkelte hold. Faktum er, at græstæppet, der er afsvedet, er dødt, men rodnettet lever. Når det har regnet og det begynder at spire, vil vi også skulle tage hensyn til dette, siger Claus Dall, der mandag eftermiddag mødtes med HFKs bestyrelse for at drøfte, hvordan klubben rent praktisk og mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægge en træning, der også tager hensyn til de afsvedne boldbaner.

Kunstgræsbanerne i hverken Vojens eller Haderslev kan tage alle spillerne, og etablering af vandingsanlæg til alle baner i hele Haderslev Kommune er hellet ikke ubetinget en løsning.

- Men det er selvfølgelig en faktor, der også vil blive inddraget i den fremadrettede diskussion, siger Christian Haugk