Fodboldklub satser på 100 medlemmer af ny ESport-afdeling

I hele uge to til og med fredag den 12. januar vil der derefter været åbent hus i klublokalerne på Louisevej 22 fra klokken 17 til 19, hvor interesserede kan komme forbi og se, om HFK ESport er noget for dem.

Haderslév Fodboldklub er nu klar til at gå i luften med et helt nyt initiativ. Fra mandag den 8. januar er HFK ESport nemlig en realitet. Boldivrige spillere med mus i hånden kan fremover drøne rundt og spille FIFA, counterstrike og andre computerspil i klubhuset på Louisevej, samtidig med at de sammen med de andre spillere kan røre sig og få information om sund kost.

Klubhus er klar

Initiativet har været på vej gennem længere tid, og Haderslev Fodboldklub hægter sig med sin egen Esport-afdeling nu i hælene på andre fodboldklubber som OB, Brøndby IF og FCK, der med succes også har fået computerspillere ind i klubvarmen. I september blev der afviklet en FIFA-turnering i Fuglsangloungen, og det blev en så stor succes, at arbejdet med at etabkere en ESport-afdeling i HFK blev intensiveret.

I klublokalet er der gjort klar til ESport-spillerne med stole og borde, der giver de optimale spil-forhold. Kulturelt Samråd har støttet projektet med 40.000 kroner, mens udvalget for sundhed og forebyggelse i slutningen af 2017 sagde nej til at støtte med et lignende beløb.

HFK har sat et loft på maksimalt 100 medlemmer i det første år. Inden for de første to år vurderer klubben dog, at der er potentiale til at få mellem 200 og 300 medlemmer af eSport-afdelingen.