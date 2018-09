Fodbold og fester samler elever på VUC

- Det er rigtig sjovt, at der er så mange, der er med og så mange, der kigger på. Det er kun godt, at der er noget, der samler skolens elever, siger Maja Slott, der læser enkeltfag på HF. Hun spiller selv fodbold i sin fritid.

"Pigemål tæller to," lyder det fra turneringens dommer under en af turneringens kampe, og den regel vendte hurtigt op og ned på flere kampe, som med almindelige regler ville være afgjort. Men at pigernes indsats tæller dobbelt er med til at få flere til at interessere sig for turneringen som spillere og publikum, lyder det.

Direktøren har været på tur

Ud fra deltagerne på de forskellige hold, er det tydeligt, at der er en meget blandet elevsammensætning på VUC Syd. Der er elever, der ville kunne huske Preben Elkjær sparke et straffespark over målet, mens hans bukser revnede i 1984. Andre var ikke født, da John 'Faxe' Jensen i 1992 ramte bolden et vist sted, og Danmark blev europamestre. Det sætter krav til, at der bliver lavet forskellige arrangementer for at styrke det sociale liv, lyder det fra Jonas Zeerow, der er er medlem af skolens sportsudvalg.

- Udover fodboldturneringen har vi også lan-fester og rigtige fester for at fremme det sociale. Det er noget, vi prøver på hvert år. Det er dejligt, at vi har muligheden for på forskellige måder at samle elever og lærere, siger han.

Fodboldturneringen er presset ind i kalenderen, hvor det ellers er historier om skolens afsatte bestyrelse og usikkerhed om den økonomiske situation, der fylder mest. Men efter at direktøren for VUC Syd, Asbjørn Nielsen, i sidste uge besøgte skolens lokationer for at fortælle om situationen, så er flere er de dystre forudsigelser forsvundet ifølge Jonas Zeerow.

- Det har helt sikkert ikke været fedt at være på skolen i noget tid. Men vi har fået nogle flere ting at vide om, hvad der nu kommer til at ske fremadrettet, og det er godt, siger han.

Også næstformanden for skolens kursistråd, Michael Damm Kohberg oplever, at der er faldet mere ro blandt eleverne på skolen, efter de har fået besked om, hvad status er.

- Nu kan vi igen koncentrere os om skolen efter en lang periode, hvor vi ikke følte, vi fik så meget at vide, siger næstformanden, der har sin arm i en slynge på grund af et cykelstyrt og derfor ikke kan deltage i fodboldturneringen.

Direktør Asbjørn Nielsen kunne på sin tur rundt på skolerne blandt andet fortælle, at alle til vinter kommer til at kunne gå til eksamen i de fag eller kurser, de følger. Udover det vil dem, der i øjeblikket går på HF eller tager enkeltfag, kunne fortsætte som planlagt - hvert fald indtil sommer.