Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub indleder sæson i spitfiredragt

Skrydstrup: Traditionen tro indleder Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub sæsonen med at udvælge "årets sæsonåbningspilot", der får æren af at indlede sæsonen iført klubbens gamle Spitfire-dragt. Der trækkes lod om æren, og den tilfaldt i år Peter M. Jensen fra Haderslev. Og med en vellykket første flyvning er sæsonen skudt i gang, og svæveflyveklubben ser frem til et travlt forår med uddannelse af nye elever og deltagelse i lokale og nationale konkurrencer. Bl.a. deltager klubben for første gang med tre piloter i danmarksmesterskaberne i juni.

I midten af april afholdes der intro-aften, hvor interesserede kan komme og høre om svæveflyveruddannelsen og evt. prøve en flyvetur, hvis vejret tillader det. Man kan starte med at svæveflyve allerede som 14-årig og flyve solo som 15-årig. Vil man vide mere om Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub så besøg klubbens hjemmeside www.oyfss.dk.