Flyvende og bomstærk: Josefine fra Haderslev vil på landsholdet i tumbling

16-årige Josefine tager tre gange om ugen fra Haderslev til Flemming for at blive bedre til at springe baglæns hen over et gulv. I weekenden forsøgte hun for anden gang at blive en del af det danske tumbling-landshold.

Vi er til den årlige udtagelse til landsholdet i tumbling, hvor omkring 60 børn mellem ni og 16 år prøver kræfter med at blive udtaget til juniorlandsholdet eller for de yngstes vedkommende Udviklingstruppen.

Landstræner i tumbling Oliver Bay forklarer tydeligt overfor de 10-15 gymnaster på gulvet, hvad øvelsen går ud på. Den første gymnast er allerede i gang med at udfordre sig selv på, hvor mange rygbøjninger hun kan lave og mens hun nærmer sig de 50 står 16-årige Josefine Krog Scherrebeck og gør sig klar til, at det bliver hendes tur.

Josefine Krog Scherrebeck er efter et år, hvor hun har været ude med en skade, nu klar til igen at forsøge at komme med på det danske tumbling landshold. Foto: Mette Mørk

- Jeg er her jo alligevel hele tiden, lyder det med et smil fra den unge gymnast.

- I begyndelsen synes jeg faktisk ikke, det var så sjovt. Der var det bare håndstand og vejrmøller, men så kom der mere fart over det, og nu kan jeg ikke undvære tumbling. Jeg elsker at presse mig selv og så har vi nogle helt vild engagerede trænere, som er værd at køre efter, fortæller Josefine Krog Scherrebeck, der efter sommerferien skal begynde som elev på Flemming Efterskole.

En af dem er 16-årige Josefine Krog Scherrebeck. Hun begyndte at træne i Flemming, da hun var ni år gammel og siden da har hendes far troligt taget turen med hende fra Haderslev, hvor familien bor, til Flemming godt og vel 80 kilometer længere oppe i landet. På en god dag kan det gøres på 45 minutter.

Lidt over 60 børn og unge var til landsholdsudtagelsen. Her er det 15-årige Tobias Philip Rode fra Odense der tager et spring. Foto: Mette Mørk

Til EM

Forrige år var hun en del af det danske junior-landshold i tumbling og kvalificerede sig til EM i 2018. Hun nåede dog kun at gennemføre et spring til mesterskabet, hvorefter hun måtte udgå med et sprunget korsbånd og skadet minisk. Efter at have brugt det seneste år på genoptræning håber Josefine Krog Scherrebeck nu på at blive en del af landsholdet igen og kvalificere sig til EM i 2020.

- Konkurrencer er en del af at dyrke tumbling, men jeg tror det for langt de fleste er vigtigere at få gennemført sine spring og kunne lave de fede øvelser, end at vinde en medalje. Fællesskabet fylder meget. Man skal både være en god holdkammerat, en god modstander og en god springer, fortæller Josefine Krog Scherrebeck mens hun gør sig klar til den næste øvelse.

Landsholdet var ikke udtaget ved redaktionens slutning - Josefine Krog Scherrebeck vurderede selv sin chance til at være 50-50.