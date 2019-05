Flyttede fra Nordsjælland til Sønderjylland: Gram har gavnet lille virksomhed

Nils Alsing grundlagde i 1999 SanaCare Nutritions hvis hovedprodukt "Adosan" er et smagsneutralt næringsmiddel, der er rigt på protein, fedt og hjælper småtspisende med at få næring nok. Men selv om virksomheden har mange år på bagen, kan Nils Alsing mærke, at han med adresseændringen for alvor har fået gang i hjulene:

Efter at virksomheden for to år siden rykkede fra nordsjællandske Hørsholm til Gram, har ejer Nils Alsing kunnet notere sig øget omsætning, et indtog på det tyske og østrigske marked og flere kunder i det danske sundhedsvæsen.

Diætist hjælper til

Gødningen er blandt andet kommet i form af klinisk diætist Malene Iskov fra Hammelev, som Nils Alsing fik kontakt med til et arrangement i Haderslev Erhvervsråd.

- Malene er tilknyttet som ekstern konsulent for at øge fagligheden i virksomheden. Jeg har et princip om, at jeg ikke vil rådgive vores kunder, for jeg er ikke læge, men med Malene er jeg helt tryg ved at give henvendelserne videre, siger Nils Alsing.

Og det har også åbnet for en helt ny kundegruppe. Tidligere blev Adosan kun solgt gennem Mediq, der er distributør indenfor sundhedssektoren, men med Malene Iskovs engagement i virksomheden kan hun som diætist komme ud og undervise på plejehjem, sygehuse og andet fagpersonale i brugen af Adosan.

- Der er nu meget større kraft, fordi Malene styrker fagligheden overfor kunderne, og når vi er ude på kongresser. Jeg tror ikke på, at sådan et produkt kan sælges uden videre. For du vil ikke tro på annoncer og reklamer. Her hører man på de mennesker, der besidder den faglige ekspertise som for eksempel Malene og apotekerne, siger Nils Alsing.

Efter Malene Iskov ifølge Nils Alsing har bygget ovenpå virksomheden i Danmark, har han kunnet koncentrere sig om de tyske og østrigske kunder. Og går det, som han gerne vil, så kan Adosan i fremtiden købes i hele EU.

Det betyder også, at kontoret, der ligger hos Robust i Gram, begynder at blive trangt.

Fire skriveborde til eksterne konsulenter fylder allerede en del, og inden længe forventer Nils Alsing også at skulle finde sin første medarbejder.

- Der er brug for en til at holde sammen på det hele her på kontoret, som kan samle alle de løse ender, siger han.