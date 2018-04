Flymekanikeres situation er blevet værre

De to amerikanske statsborgere med job på Fighter Wing Skrydstrup pendler dagligt fra Tyskland for egen regning og risiko. De og deres familier står nu helt uden sygeforsikring med tilbagevirkende kraft.

I fredag fik Sean Murphy for eksempel at vide, at hans danske sygesikringsbevis, Det særlige sundhedskort, var blevet inddraget med tilbagevirkende kraft til udstedelsesdatoen den 12. januar 2017. Det gælder så for hele hans familie.

SKRYDSTRUP: I flere ministerier arbejder de lige nu på at finde en løsning, så to amerikanske flymekanikere på Fighter Wing Skrydstrup kan komme ud af den knibe, der er kommet i, fordi de ikke kan få et dansk sundhedskort.

De to amerikanske statsborgere Sean Murphy og Christopher Sholar arbejder som flymekanikere på Fighter Wing Skrydstrup. Begge er gift med tyske statsborgere. Sean Murphy har boet med sin familie i Sønderjylland, så han har haft Det særlige sundhedskort. Men familien er flyttet til Sydslesvig. Christopher Sholar boede med sin kone i Norge, inden han fik job i Skrydstrup. Så flyttede han til Sydslesvig med sin kone. Da Sean Murphy ville hjælpe Christopher Sholar til også at få Det særlige sundhedskort, gik det helt galt. Christopher fik afslag og Sean fik inddraget sit med tilbagevirkende kraft. Ifølge EU-lovgivningen har de ret til sygesikring, men fordi Danmark har et retsforbehold, gælder EU-lovgivningen ikke, når de arbejder i Danmark, fordi de er såkaldt tredjelandsstatsborgere, og ikke er statsløse eller flygtninge eller familiemedlemmer til nogen fra de grupper. Danmark kan dog lave en aftale med Tyskland og lave yderligere undtagelser.

Stor økonomisk bet

Også økonomisk står det rigtig skidt til.

- Fordi de danske og tyske myndigheder har tilbageskrevet datoen, hænger vi på regningen, ligesom Chris.

Christopher Sholars situation er heller ikke blevet bedre. Og hans kone løber snart tør for medicin efter den operation, hvor hun fik fjernet dele af sin skjoldbruskkirtel. Men hun har også en godartet tumor, som sidder på hendes øjennerve.

- Vi har fået midlertidig henstand på den truende gæld, som vi har til forsikringsselskabet. Men hverken min kone eller jeg er forsikret lige nu, da de enten nægter at forsikre os, eller de er villige til at forsikre os for et vanvittigt beløb, som jeg ikke har råd til, siger Christopher Sholar.

Populært sagt er det et valg mellem pest eller kolera. For de har nu valget mellem at købe en tysk sygeforsikring, som de ikke har råd til - og med tilbagevirkende kraft - for det er ulovligt at bo i Tyskland uden sygeforsikring, eller også tage chancen og samtidig bryde loven og risikere at blive smidt ud af landet. De kan i sidste instans blive tvunget til at opgive deres job i Skrydstrup.