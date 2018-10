SKRYDSTRUP: Ved en ransagning på Benediktevej tirsdag klokken 10.25 fandt politiet en del tyvekoster. Nogle af dem - noget træningsudstyr - stammede fra en indbrud på Fighter Wing Skrydstrup. Andet var fra et indbrud i Christiansfeld og noget fra et indbrud i en varebil i Kolding. Endelig lå der nogle nummerplader, der var blevet stjålet på Vojensvej den 23. september. Den 26-årige mand på adressen blev sigtet for de mange tyverier.